Vestibular da UEMS acontece neste domingo em 20 cidades de MS

O UEMSVest 2026, vestibular da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, será aplicado neste domingo (23) em 20 municípios do Estado. Os candidatos devem redobrar a atenção com os horários: os portões fecham pontualmente às 8h (horário de MS), sem tolerância para atrasos.

As provas serão realizadas no período da manhã, em unidades da UEMS localizadas em Amambai, Aquidauana, Bataguassu, Campo Grande, Cassilândia, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Dourados, Glória de Dourados, Ivinhema, Jardim, Maracaju, Mundo Novo, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã e Três Lagoas.

O edital divulga, em anexo, a lista completa de salas, unidades e número de carteiras, permitindo que cada inscrito consulte onde fará a avaliação.

Para entrar na sala, é obrigatório apresentar documento oficial de identificação com foto. São aceitos RG, passaporte, CNH (com foto), Carteira de Trabalho e carteiras profissionais como OAB, CRM e Crea. Não serão aceitos cópias, certidões, documentos digitais não previstos no edital, carteiras estudantis, CPF, título de eleitor ou o RANI.

A recomendação da UEMS é que o candidato chegue com antecedência para evitar imprevistos e garantir participação no exame.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também