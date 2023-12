JD1TV: Caso Sophia, Jamilzinho e segurança pessoal: veja o que conta o Juiz Aluízio Pereira

Na edição do JD1 Retrospectiva desta sexta-feira (15), Dr. Aluízio Pereira dos Santos, Juiz da 2ª Vara do Tribunal do Júri de Campo Grande, relembrou sobre os principais casos de crimes que chocaram a sociedade em 2023.

Durante entrevista, o magistrado detalhou sobre o caso Sophia, que ganhou repercussão nacional no início deste ano. O Juiz também falou a vida pessoal e as medidas de cuidados adotados para sua segurança como autoridade pública.

"Esses casos dispertam interesse de toda a população que clama por justiça, e muitas das vezes condenação dos acusados dos crimes. No entanto, o magistrado precisa ser imparcial sempre, ouvindo todo os lados, e sentenciando conforme determina a lei, sendo total imparcial", ressaltou Dr. Aluízio ao JD1. Assista a entrevista na íntegra:

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também