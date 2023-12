Caso Sophia: mãe e padrasto vão a júri popular, decide juiz

Nesta quinta-feira (07), o Juiz Aluizio Pereira dos Santos, da 2ª Vara do Tribunal do Júri de Campo Grande, determinou que Stephanie de Jesus da Silva e Christian Campoçano Leitheim, mãe e padrasto de Sophia Ocampos de Jesus, respectivamente, enfrentem um Júri Popular. A pequena Sophia, de apenas dois anos, foi vítima de violência e assassinato, desencadeando um caso que chocou o país.

O magistrado também determinou a manutenção da prisão preventiva dos réus, justificando que os elementos probatórios que fundamentaram a medida se mantêm idôneos até o momento. A decisão considera, ainda, a grande repercussão pública do caso, que chocou o país.

No tribunal, Christian será julgado pelos crimes previstos nos artigos 121 (homicídio), § 2º, incisos II (motivo fútil), III (meio cruel) e IX (contra menor de 14 anos), além do artigo 217-A (estupro de vulnerável) c/c artigo 226, inciso II do Código Penal, com implicações da Lei 8.072/90.

Stephanie, a mãe da criança, responderá pelos crimes previstos nos artigos 121 (homicídio), § 2º, incisos II (motivo fútil), III (meio cruel) e IX, aliado ao artigo 13, § 2º-A, alínea "a" (homicídio doloso por omissão), com implicações da Lei 8.072/90 do Código Penal.

O Júri Popular será responsável por analisar as evidências e deliberar sobre a culpabilidade dos réus.

