Caso Sophia: Padrasto acusa a mãe de matar a criança e nega comportamento agressivo

Assim como a companheira Stephanie de Jesus da Silva, o réu Christian Campoçano Leitheim quebrou o silêncio durante a última audiência antes da pronúncia para o julgamento deles por serem acusados de matar de maneira violenta Sophia Ocampos de Jesus, de apenas 2 anos.

Com diversas divergências em relação as declarações feitas pela mãe da menina, o acusado fez a audiência virar um ‘jogo de empurra’. Já que: um culpa o outro e os dois dizem não saber o que de fato aconteceu no dia em que a criança deu entrada, sem sinais vitais, no posto de saúde da região.

Para o juiz Aluízio Pereira dos Santos, que está conduzindo o plenário, Christian alegou sempre ter sido amigável com todos, ao contrário da companheira, que era agressiva com ele e as crianças. O padrasto então, mantendo a versão de não saber o que aconteceu e apático em suas respostas, disse que pode ter sido um acidente.

“Pode ter sido algum acidente. A Stephanie pode ter caído em cima dela, porém não posso afirmar porque eu nao sei como ela morreu”, falou. Ao dar prosseguimento, ele diz estar sendo acusado pela companheira para que ela saia ilesa da situação. “Não sei o que passa na cabeça da Stephanie. Porque o que vejo é ela me acusando para que nada caia sobre ela”.

Dia da morte – Ao recordar sobre os fatos, o rapaz comentou ter passado o dia dormindo por estava ‘de ressaca’. Uma vez que era costumeiro ficar assim depois de usar álcool e drogas. Ele lembra de ter sido acordado pela companheira, já pela manhã, com ‘a Sophia com a boca roxa e convulsionando’.

“Única pessoa que teve contato com a Sophia antes dela morrer foi a Stephanie, eu estava dormindo. Ela disse pra eu não ir ao posto levar a menina, então fiquei em casa e dei banho nas outras crianças”.

Quando soube que a criança estava morta, o rapaz então pediu para a companheira inventar uma desculpa pois não queria que ela fosse presa. “Minha preocupação era com a Stephanie. Até queria ficar no lugar dela, para ela não passar por tudo isso e ser presa”, comentou afirmando estar em estado de choque na hora.

O rapaz negou as agressões contra a companheira, relatadas por ela durante a audiência.

