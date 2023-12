Caso Sophia: Mãe pede perdão à filha e fala sobre voltar no tempo 'faria tudo diferente'

O choro de Stephanie de Jesus da Silva tomou conta do plenário, da 2ª Vara do Tribunal do Júri em Campo Grande, durante seu depoimento sobre as acusações de ter assassinado a própria filha Sophia Ocampos de Jesus, de apenas 2 anos. Acusando o companheiro, Christian Campoçano Leitheim, ela pediu perdão a menina.

A mãe da menina finalizou o interrogatório falando sobre como se lembra da filha, por ela ser uma criança 'meiga e carinhosa'.

"Nunca mais vou ser a mesma sem minha filha. Ela era minha vida. Um pedaço de mim se foi quando a Sophia morreu. Mas ela está olhando por mim lá no céu", disse a acusada aos prantos.

Stephanie alega querer, assim como todos, saber o que houve no dia em que a filha morreu. Pois se pudesse voltar no tempo teria 'feito tudo diferente'.

Antes de finalizar de vez os trâmites do interrogatório, a ré se desculpou com a Sophia. "Perdão, minha filha", falou ela chorando ainda mais.

Agora, Christian será ouvido pelo juiz Aluízio Pereira dos Santos. Dando continuidade a última audiência antes da pronúncia para o julgamento dos réus.

