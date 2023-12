JD1TV: Nelsinho declara voto contra Flávio Dino no STF

Na série JD1 Retrospectiva desta segunda-feira (11), iniciamos um pouco diferente, com uma pergunta mais atual para o nosso entrevistado, senador Nelsinho Trad. Ao ser questionado sobre seu voto na sabatina que acontecerá no Senado nesta quarta-feira (13/12), sobre a indicação de Flávio Dino ao STF, ele responde:

"Grande parte do meu eleitorado não concorda com essa indicação e se eu estou em Brasília muito eu devo aos votos das pessoas que assim como eu, votariam contra", afirmou o senador.

Em seguida, o senador fez um balanço do seu mandato, com os projetos mais importantes do ano, comentou sobre sua aproximação do bolsonarismo no atual governo do PT, além de expressar sua opinião quanto ao mandato do Riedel e Lula. Para fechar, Nelsinho destacou o que pretende fazer diferente no Senado em 2024.

Assista:

