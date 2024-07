Atletas de MS conquistam pódio no Brasileiro de Tiro com Arco

Mato Grosso do Sul subiu no pódio do 17º Campeonato Brasileiro Infanto Juvenil e Master de Tiro com Arco de 2024, disputado nesse fim de semana, na sede da CBTARCO (Confederação Brasileira de Tiro com Arco), em Maricá, no Rio de Janeiro.

Quatro atletas Sul-mato-grossenses participaram da disputa na categoria Sub-18: Ágatha Gabrielly Machado (Barebow Feminino Sub18- 50 metros), Gabryela Bento (Barebow Feminino Sub15- 30 metros), Ícaro Vital França (Barebow Masculino Sub18- 50 metros) e Miguel Gondim (Barebow Masculino Sub15- 30 metros).

Agatha e Ícaro - Foto: Divulgação

Nas categorias individuais Gabryela, Miguel e Ícaro terminaram os embates na 3° colocação, enquanto Agatha ficou com a prata.

Disputando nas duplas mistas, Gabryela e Miguel subiram no topo do pódio e voltaram com ouro para casa, já Agatha e Ícaro ficaram em 2° lugar.

