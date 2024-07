Atletas de MS conquistam pódio no Campeonato Brasileiro de Canoagem

Atletas de Mato Grosso do Sul e de outros quatro estados desceram as águas do Distrito de Piraputanga, neste mês de julho, pela 1ª etapa do Campeonato Brasileiro de Canoagem Descida. A competição reuniu cerca de 70 atletas e mais de 10 clubes, com representantes de MS, Paraná, Santa Catarina, Rio de Janeiro e Minas Gerais.

As categorias em disputa foram feminino e masculino sênior, feminino máster, masculino máster A (35 a 44 anos) e B (acima de 45 anos), Júnior, Turismo e Duck masculino e misto.

No resultado geral da clássica, Rosa Sanches, de Bonito, ficou com a prata, enquanto Mayara Monteiro, de Campo Grande foi bronze. A campeã foi Milena Sofia de Foz do Iguaçu. No masculino deu MS no topo com Daniel Cavalcanti, de Campo Grande.

Na sprint Rosa abocanhou a prata mais uma vez, atrás de Milena, do Paraná. Fechando o pódio, Sabrina Campos, da capital, ficou na terceira colocação. Com duplo ouro, Daniel também dominou na sprint.

Confira todos os resultados aqui.

