Bahia e Botafogo estreiam hoje na Libertadores

Bahia e Botafogo entram em campo nesta quarta-feira (18) pela segunda fase preliminar da Copa Libertadores, abrindo a participação brasileira na etapa eliminatória da competição continental.

O Tricolor Baiano enfrenta o O’Higgins, do Chile, às 18h (de MS), no Estádio El Teniente, em Rancagua.



A partida de volta está marcada para a próxima quarta-feira (25), também às 18h, na Arena Fonte Nova, em Salvador.

Já o Botafogo encara o Nacional Potosí, da Bolívia, às 20h30, no Estádio Víctor Agustín Ugarte, localizado a quase quatro mil metros acima do nível do mar. O confronto decisivo será disputado na semana seguinte, às 20h30, no Nilton Santos, no Rio de Janeiro.



Os duelos valem vaga na terceira e última fase antes da etapa de grupos da Libertadores. Nesta edição, o torneio não adota mais o critério do gol qualificado fora de casa. Em caso de empate no placar agregado, a definição será nas cobranças de pênaltis.



Enquanto Bahia e Botafogo buscam avançar no mata-mata, outros seis clubes brasileiros já estão garantidos na fase de grupos: Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Mirassol, Fluminense e Corinthians. O sorteio está previsto para 18 de março, e o início da fase principal deve ocorrer em 7 de abril.



Fora de campo, o Botafogo está próximo de anunciar a contratação do meio-campista Edenilson. O Grêmio confirmou a rescisão contratual do atleta, que deve assinar com o clube carioca nos próximos dias.

Já o São Paulo oficializou a chegada do lateral Cauly, ex-Bahia. O jogador foi contratado por empréstimo até o fim do ano, com cláusula de renovação automática mediante metas estabelecidas em contrato.



