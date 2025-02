Botafogo e Flamengo decidem Supercopa Rei neste domingo; saiba onde assistir

Botafogo e Flamengo entram em campo neste domingo (2), às 15h (horário de Mato Grosso do Sul), no Estádio Mangueirão, em Belém, no Pará, para a decisão da Supercopa Rei. O confronto reúne o campeão do Campeonato Brasileiro e o vencedor da Copa do Brasil de 2024.

A partida terá transmissão ao vivo pela TV Globo, sportv e Premiere para todo o Brasil.

O Botafogo chega à decisão ostentando os títulos do Campeonato Brasileiro e da Copa Libertadores de 2024. O Alvinegro, no entanto, teve apenas uma partida oficial em 2025 com seu elenco atual. Na última quarta-feira, venceu o Fluminense por 2 a 1, sob comando do treinador interino Carlos Leiria.

Para o duelo decisivo, o Botafogo mantém a base do time campeão, mas sem Thiago Almada e Luiz Henrique, destaques da temporada passada. Os prováveis substitutos são Artur e Matheus Martins.

Já o Flamengo, por sua vez, preservou seu elenco principal na última rodada do Campeonato Carioca e agora chega com força máxima para a decisão. Será o primeiro jogo em que Filipe Luís deve escalar o time ideal, com Arrascaeta preparado especialmente para a final. A única partida da equipe titular em 2025 foi a vitória por 2 a 0 sobre o Volta Redonda.

Arbitragem da decisão

Árbitro: Ramon Abatti Abel (Fifa/SC)

Assistente 1: Neuza Ines Back (SP)

Assistente 2: Guilherme Dias Camilo (MG)

4º Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)

VAR: Wagner Reway (ES)

AVAR: Fabricio Porfirio de Moura (SP)

