Menu
Menu Busca sábado, 14 de fevereiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Águas Guariroba - Fev26
Esportes

Brasil encerra Mundial de parabadminton com bronze de Vitor Tavares

Paranaense foi ao pódio nas duplas, em parceria com Miles Krajewski

14 fevereiro 2026 - 17h53Luiz Vinicius, com informações da Agência Brasil
Brasileiro Vitor TavaresBrasileiro Vitor Tavares   (CBBD)

O Campeonato Mundial de parabadminton terminou neste sábado (14), em Manama, no Bahrein. A participação brasileira chegou ao fim na última sexta-feira (13), com o paranaense Vitor Tavares conquistando a medalha de bronze nas duplas masculinas da classe SH6 (baixa estatura).

Vitor atuou ao lado do estadunidense Miles Krajewski. Na semifinal, eles perderam para os chineses Lin Naili e Zeng Qingtao por 2 sets a 0, parciais de 21/14 e 21/12. Como não há disputa de terceiro lugar, a parceria do brasileiro assegurou o bronze. Mesma cor de medalha que o paranaense obteve na Paralimpíada de Paris, na França, em 2024, mas jogando simples.

Desta vez, Vitor ficou distante da briga por medalhas na chave individual. Ele foi eliminado nas oitavas de final do Mundial. Curiosamente, quem o superou foi Krajewski, parceiro de duplas. O brasileiro realizou oito jogos em Manama, com seis vitórias e duas derrotas.

Ao todo, 14 atletas representaram o país no Mundial, que teve início no último dia 8 de fevereiro. Fora Vitor, os melhores resultados vieram com as mulheres em classes para atletas com deficiências de membros inferiores, mas que andam.

Na disputa de simples da classe SL4, a maranhense Ana Carolina Coutinho e a paranaense Edwarda Oliveira atingiram as quartas de final. Mesma campanha da parceria entre a paulista Mikaela Almeida e a paranaense Kauana Beckenkamp nas duplas das classes SL3-SU5 (inclui atletas com deficiência de membros superiores).

Reportar Erro
UNIMED

Deixe seu Comentário

Leia Também

Lucas subiu no lugar mais alto do pódio
Esportes
Lula parabeniza Lucas Pinheiro por ouro inédito nos Jogos de Inverno
Naviraiense pode se isolar na liderança
Esportes
Naviraiense pode se isolar na liderança do Estadual em rodada com 4 jogos
Operário representa MS na competição
Esportes
Com Operário representando MS, Copa Verde apresenta novo formato
Lucas conquistou primeiro ouro do país
Esportes
Lucas Pinheiro conquista 1° ouro para o Brasil em Olimpíada de Inverno
Em 2025 a equipe do Náutico venceu o Operário na final na disputa por pênaltis
Esportes
Sul-Mato-Grossense Sub-13 terá edição histórica em 2026
Dupla de Stefani vence 2&ordm; jogo e vai às quartas do WTA 1000 de Doha
Esportes
Dupla de Stefani vence 2º jogo e vai às quartas do WTA 1000 de Doha
Bruninho assinou o primeiro contrato profissional
Esportes
Destaque na base, 'campo-grandense' Bruninho Samudio assina contrato com Botafogo
Calderano assume posições importantes no ranking de mesa-tenista
Esportes
Hugo Calderano vira número 2 do mundo e 1º sul-americano na posição
A estreia será com o clássico entre Dourados AC e Operário
Esportes
Campeonato Sul-Mato-Grossense terá jogos transmitidos pelo Portal Lance!
Foto: Divulgação/Palmeiras
Esportes
Jhon Arias é o novo reforço do Palmeiras para 2026

Mais Lidas

Paulo Bial Torres, o
Justiça
'Paulinho Metralha' enfrenta júri popular hoje por assassinato a tiros em Campo Grande
SAMU atendeu a vítima
Polícia
Homem é esfaqueado, mas se nega a passar detalhes para a polícia no Caiobá
Autoridades se encontram pelo local
Polícia
AGORA: Morador de rua é esfaqueado e morre em frente a hospital no centro da Capital
Foto: TJMS
Justiça
TJMS cria regras para padronizar denúncias de tortura e maus-tratos