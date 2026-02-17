CBF divulga cronograma da 2ª fase da Copa do Brasil

Com a bola rolando a partir desta terça-feira (17/2), a Confederação Brasileira de Futebol detalhou a programação da segunda fase da Copa do Brasil. A entidade divulgou datas, horários e locais dos confrontos que definirão os classificados para a etapa seguinte da competição.
A abertura oficial ocorre com o duelo entre Sampaio Corrêa-RJ e Desportiva Ferroviária-ES. A segunda fase será disputada entre os dias 24 de fevereiro e 5 de março, reunindo 74 equipes que entram nesta etapa e enfrentam os 14 times classificados na primeira fase.
Confira os confrontos:
24/02
16h30 – Boavista-RJ x Maringá-PR
18h – vencedor do Grupo 3 x ABC-RN
19h – Joinville-SC x CSA-AL
21h30 – América-RN x Grêmio Sampaio-RR
21h30 – Fortaleza-CE x vencedor do Grupo 13
25/02
15h30 – Castanhal-PA x Guarani-SP
15h30 – Juazeirense-BA x Capital-DF
16h – Atlético-GO x vencedor do Grupo 14
16h – vencedor do Grupo 4 x Goiás-GO
18h – Novorizontino-SP x Nacional-AM
18h – Capital-TO x Manaus-AM
18h – Imperatriz-MA x Amazonas-AM
19h – São Luiz-RS x Maranhão-MA
19h – Tombense-MG x Oratório-AP
19h – Retrô-PE x Uberlândia-MG
19h – Londrina-PR x Penedense-AL
19h30 – Anápolis-GO x Cianorte-PR
19h45 – Ceilândia-DF x Jacuipense-BA
20h – Ypiranga-RS x vencedor do Grupo 1
20h – São Bernardo-SP x Atlético-BA
20h – ASA-AL x Operário-MS
20h – Caxias-RS x Guarany de Bagé-RS
20h – Águia de Marabá-PA x Independência-AC
21h – Mixto-MT x Botafogo-PB
26/02
20h – Ceará-CE x vencedor do Grupo 7
21h – Operário VG-MT x Gazin Porto Velho-RO
21h30 – Portuguesa-SP x Altos-PI
03/03
20h – CRB-AL x vencedor do Grupo 12
21h30 – Figueirense-SC x Azuriz-PR
04/03
16h – vencedor do Grupo 11 x Cuiabá-MT
18h – vencedor do Grupo 9 x Operário-PR
19h – vencedor do Grupo 2 x Volta Redonda-RJ
19h – Nova Iguaçu-RJ x Lagarto-SE
19h – vencedor do Grupo 6 x Vila Nova-GO
19h – Tuna Luso-PA x Tocantinópolis-TO
19h30 – Avaí-SC x Porto Vitória-ES
20h – Rio Branco-ES x Athletic-MG
21h – Manauara-AM x Itabaiana-SE
21h30 – América-MG x vencedor do Grupo 10
5/03
16h – Trem-AP x Fluminense-PI
19h – vencedor do Grupo 8 x Sport-PE
19h – Portuguesa-RJ x Maracanã-CE
21h30 – Juventude-RS x vencedor do Grupo 5
21h30 – Santa Cruz-PE x Sousa PB