Menu
Menu Busca terça, 17 de fevereiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Águas Guariroba - Fev26
Esportes

CBF divulga cronograma da 2ª fase da Copa do Brasil

A competição começa nesta terça-feira (17) e terá partidas até 5 de março

17 fevereiro 2026 - 17h13Sarah Chaves

Com a bola rolando a partir desta terça-feira (17/2), a Confederação Brasileira de Futebol detalhou a programação da segunda fase da Copa do Brasil. A entidade divulgou datas, horários e locais dos confrontos que definirão os classificados para a etapa seguinte da competição.

A abertura oficial ocorre com o duelo entre Sampaio Corrêa-RJ e Desportiva Ferroviária-ES. A segunda fase será disputada entre os dias 24 de fevereiro e 5 de março, reunindo 74 equipes que entram nesta etapa e enfrentam os 14 times classificados na primeira fase.

Confira os confrontos:

24/02

16h30 – Boavista-RJ x Maringá-PR
18h – vencedor do Grupo 3 x ABC-RN
19h – Joinville-SC x CSA-AL
21h30 – América-RN x Grêmio Sampaio-RR
21h30 – Fortaleza-CE x vencedor do Grupo 13
25/02

15h30 – Castanhal-PA x Guarani-SP
15h30 – Juazeirense-BA x Capital-DF
16h – Atlético-GO x vencedor do Grupo 14
16h – vencedor do Grupo 4 x Goiás-GO
18h – Novorizontino-SP x Nacional-AM
18h – Capital-TO x Manaus-AM
18h – Imperatriz-MA x Amazonas-AM
19h – São Luiz-RS x Maranhão-MA
19h – Tombense-MG x Oratório-AP
19h – Retrô-PE x Uberlândia-MG
19h – Londrina-PR x Penedense-AL
19h30 – Anápolis-GO x Cianorte-PR
19h45 – Ceilândia-DF x Jacuipense-BA
20h – Ypiranga-RS x vencedor do Grupo 1
20h – São Bernardo-SP x Atlético-BA
20h – ASA-AL x Operário-MS
20h – Caxias-RS x Guarany de Bagé-RS
20h –  Águia de Marabá-PA x Independência-AC
21h – Mixto-MT x Botafogo-PB
26/02

20h – Ceará-CE x vencedor do Grupo 7
21h – Operário VG-MT x Gazin Porto Velho-RO
21h30 – Portuguesa-SP x Altos-PI
03/03

20h – CRB-AL x vencedor do Grupo 12
21h30 – Figueirense-SC x Azuriz-PR
04/03

16h – vencedor do Grupo 11 x Cuiabá-MT
18h – vencedor do Grupo 9 x Operário-PR
19h – vencedor do Grupo 2 x Volta Redonda-RJ
19h – Nova Iguaçu-RJ x Lagarto-SE
19h – vencedor do Grupo 6 x Vila Nova-GO
19h – Tuna Luso-PA x Tocantinópolis-TO
19h30 – Avaí-SC x Porto Vitória-ES
20h – Rio Branco-ES x Athletic-MG
21h – Manauara-AM x Itabaiana-SE
21h30 – América-MG x vencedor do Grupo 10

5/03

16h – Trem-AP x Fluminense-PI
19h – vencedor do Grupo 8 x Sport-PE
19h – Portuguesa-RJ x Maracanã-CE
21h30 – Juventude-RS x vencedor do Grupo 5
21h30 – Santa Cruz-PE x Sousa PB

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Foto: Jogo do Botafogo em 2026
Esportes
Bahia e Botafogo estreiam hoje na Libertadores
Tênis: parceria de Luisa Stefani vai para as oitavas de final em Dubai
Esportes
Tênis: parceria de Luisa Stefani vai para as oitavas de final em Dubai
Brasil encerra participação histórica no esqui alpino em Jogos de Inverno
Esportes
Brasil encerra participação histórica no esqui alpino em Jogos de Inverno
João Fonseca retorna às quadras
Esportes
Com João Fonseca, brasileiros disputam chaves principais do Rio Open
Lucas Pinheiro caiu na primeira descida
Esportes
Dono de um Ouro inédito, Lucas Pinheiro cai na primeira descida e fica fora do pódio no slalom
Rayssa venceu a competição
Esportes
Rayssa Leal vence primeira etapa do circuito mundial de skate
A gaúcha Nicole Silveira
Esportes
Nicole Silveira alcança melhor resultado olímpico do Brasil no gelo
O próximo desafio será em Roma
Esportes
Aos 71 e 69 anos, empresários de Campo Grande colecionam maratonas pelo mundo
Brasileiro Vitor Tavares
Esportes
Brasil encerra Mundial de parabadminton com bronze de Vitor Tavares
Lucas subiu no lugar mais alto do pódio
Esportes
Lula parabeniza Lucas Pinheiro por ouro inédito nos Jogos de Inverno

Mais Lidas

Gabriela morreu em confronto com os policiais
Polícia
Morre travesti que tomou arma de policial em confusão no centro de Campo Grande
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 16/2/2026
Comportamento
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 16/2/2026
VÍDEO: Homem é socorrido em estado grave ao ser baleado no Celina Jalad
Polícia
VÍDEO: Homem é socorrido em estado grave ao ser baleado no Celina Jalad
Foto: Flávio André de Souza/Mtur
Cidade
Veja o que abre e o que fecha no Carnaval em Campo Grande