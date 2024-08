CBF entra com recurso para ter Marta na semifinal

O departamento jurídico da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) irá entrar nesta segunda-feira (05), no Tribunal Arbitral do Esporte (TAS) com um recurso para efeito suspensivo para que Marta possa disputar a semifinal dos Jogos Olímpicos Paris 2024, na terça-feira (06), contra a Espanha.

A camisa 10 da Seleção levou cartão vermelho direto em jogo contra as mesmas espanholas, ainda na primeira fase, depois de uma entrada na jogadora Olga Carmona. Pelo regulamento da competição, com a punição, uma atleta cumpre um jogo de suspensão automática e depois é julgada pelo comitê disciplinar da Fifa, podendo pegar até três jogos de suspensão.

Marta acabou suspensa pela pena mínima, ou seja, um jogo a mais. Fora das quartas de final contra a França, cumprindo a suspensão automática, a jogadora do Orlando Pride torceu da arquibancada do Estádio de Nantes vendo a classificação na vitória por 1 a 0 com gol de Gabi Portilho.

O Brasil vai enfrentar a Espanha em Marselha, às 15h (horário de Mato Grosso do Sul), amanhã.

