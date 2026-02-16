Menu
Com João Fonseca, brasileiros disputam chaves principais do Rio Open

Estreia do principal tenista do país na atualidade será nas duplas

16 fevereiro 2026 - 13h13Luiz Vinicius, com informações da Agência Brasil
João Fonseca retorna às quadrasJoão Fonseca retorna às quadras   (FOTOJUMP)

Os jogos das chaves principais do Rio Open, a maior competição de tênis da América do Sul, começam nesta segunda-feira (16). O evento teve início no último sábado (14) com as disputas do qualifying, uma fase preliminar que reúne atletas de menor posição no ranking da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP).

Realizado desde 2014, o Rio Open ocorre no Jockey Club Brasileiro, na Gávea, zona sul do Rio de Janeiro. Trata-se de um torneio nível 500, o terceiro em importância no circuito da ATP, atrás apenas das competições nível 1000 e dos Grand Slams, que são os quatro maiores eventos do tênis mundial (Aberto da Austrália, Roland Garros, Wimbledon e US Open).

Principal nome do tênis brasileiro na atualidade e número 33 do mundo em simples, João Fonseca abre a participação verde e amarela no Rio Open às 16h30 (horário de Brasília), na Quadra Guga Kuerten, mas na chave de duplas. O carioca de 19 anos terá como parceiro o experiente mineiro Marcelo Melo, de 42 anos, e que tem dois títulos de Grand Slam no currículo. Eles encaram o bósnio Damir Dzumhur e o francês Alexandre Müller.

Apesar de não ter pontuação como duplista, João recebeu um wild card - convite dado a tenistas que não têm ranking para entrarem direto na chave principal - da organização. Marcelo, ao contrário, construiu a carreira jogando em parcerias, ocupando o 55º lugar da ATP, tendo sido número um do mundo em 2015. Dzumhur e Müller, assim como o carioca, são habituados às disputas de simples e têm baixas colocações na lista de duplas. O bósnio é apenas o 588º e o francês o 445º.

O duelo seguinte na Guga Kuerten, que não começa antes de 19h, também envolve um brasileiro, mas na chave de simples. O paulista Gustavo Heide, número 257 do mundo e outro contemplado com um wild card da organização, vai medir forças com o tcheco Vit Kopriva (95º).

Por fim, no último confronto da noite na quadra, João Lucas Reis (207º) tem pela frente o veterano alemão Yannick Hanfmann (90º). O pernambucano também compete na chave principal do Rio Open como convidado.

Há, ainda, um quarto confronto envolvendo brasileiro nesta segunda. No terceiro jogo da Quadra 1 do Jockey Club, Igor Marcondes (350º) encara o peruano Ignácio Buse (96º).

O paulista teve de superar o qualifying para atingir, pela primeira vez, uma chave principal de ATP 500 na carreira, aos 28 anos. A vaga veio no último domingo (15), ao derrotar o português Jaime Faria (148º) por 2 sets a 0, parciais de 6/1 e 7/6 (7-5).

Brasilidade em massa - Ao todo, o Brasil terá seis representantes no torneio de simples, um recorde. Dois deles, inclusive, duelam entre si na primeira rodada, em confronto que ainda será marcado. De um lado, João Fonseca. Do outro, Thiago Monteiro.

O cearense de 31 anos e número 209 do mundo (mas que já foi o 61º) se classificou pelo qualifying. No domingo, ele venceu o sérvio Dusan Lajovic (123º) por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 2/6, 6/3 e 6/3.

Outro que tem pela frente um rival do qualifying, mas estrangeiro, é Guto Miguel, de 16 anos e o terceiro do mundo entre os juvenis. Atualmente na 1586ª posição do ranking adulto, o goiano, que recebeu um dos wild cards da organização, está primeira vez na chave principal de um ATP 500 e vai encarar o lituano Vilius Gaubas (127º). A partida ainda será agendada.

Nas duplas, além de João Fonseca e Marcelo Melo, o Brasil terá mais três parcerias. Uma delas é 100% gaúcha, entre Orlando Luz, número 54 do mundo, e Rafael Matos (34º). No domingo, eles conquistaram o ATP 250 de Buenos Aires, na Argentina, ao baterem os anfitriões Nicolás Kicker e Andrea Collarini por 2 sets a 0, parciais de 7/5 e 6/3. No Rio Open, Orlandinho e Rafa estreiam contra o argentino Guido Andreozzi (31º) e o francês Manuel Guinard (25º), em jogo a ser marcado pela organização.

Outro gaúcho, Marcelo Demoliner (82º), disputa a competição ao lado do carioca Fernando Romboli (45º). Eles debutam contra os franceses Sadio Doumbia (26º) e Fabien Reboul (27º). Os paulistas Felipe Meligeni Alves (441º) e Marcelo Zormann (154º), por sua vez, têm pela frente a parceria do belga Sander Gillé (61º) com o holandês Sem Verbeek (59º). Os dois compromissos ainda não foram agendados.

No ano passado, Rafael Matos e Marcelo Melo atuaram juntos e foram campeões. O primeiro também venceu a edição de 2024, tendo como o colombiano Nicolás Barrientos como parceiro. Foram as únicas conquistas do Brasil no Rio Open.

