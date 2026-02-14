Menu
Esportes

Com Operário representando MS, Copa Verde apresenta novo formato

Competição acontecerá de 25 de março até 7 de junho

14 fevereiro 2026 - 15h32Luiz Vinicius
Operário representa MS na competiçãoOperário representa MS na competição   (Rodrigo Moreira)

A Confederação Brasileira de Futebol anunciou durante a semana, o novo formato, o regulamento e a tabela básica da Copa Verde, que conta com o Operário representando Mato Grosso do Sul na competição.

O torneio terá início no dia 25 de março e tem final prevista para o dia 7 de junho, contando com 24 clubes - a maior em termos de times participantes desde sua criação.

Os participantes vão disputar a Copa Norte, com 12 clubes, e a Copa Centro-Oeste, com os demais 12 clubes. 

Os campeões de cada uma destas garantem vaga na terceira fase da Copa do Brasil de 2027 e decidem a Copa Verde. Serão 70 partidas em dez datas, com pelo menos seis jogos para 12 clubes, máximo de dez jogos para os finalistas.

A renovada Copa Verde está dividida em quatro fases. Na primeira, os 24 clubes serão divididos em quatro grupos de seis clubes, compostos por sorteio, sendo dois da Copa Norte e dois da Copa Centro-Oeste. 

Os times se enfrentam dentro da chave em turno único e os dois melhores avançam para semifinal, que será disputada em jogo único. Os classificados disputam o título em jogos de ida e volta.

