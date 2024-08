Comitê divulga uniforme brasileiro para abertura das Paralimpíadas

O Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) divulgou, nesta quinta-feira (15), as primeiras imagens dos uniformes brasileiros para a cerimônia de abertura dos Jogos Paralímpicos Paris 2024.

Atletas como Claudiney Batista, do atletismo, Danielle Rauen, do tênis de mesa, e Edênia Garcia, da natação, posaram com as peças que foram desenvolvidas exclusivamente para os esportistas paralímpicos.

Segundo informações do CPB, os representantes brasileiros nas Paralimpíadas participaram diretamente do processo de confecção dos produtos para que todos os materiais fossem pensados e adaptados para as condições dos atletas.

Os chinelos desenvolvidos para a cerimônia de abertura possuem um cabedal, feito inteiramente de materiais têxteis e acabamento acolchoado, com o objetivo de garantir uma melhor experiência de uso, especialmente para pessoas com baixa ou nenhuma sensibilidade nos pés.

Em Paris, o Brasil terá a maior delegação brasileira em uma edição de eventos fora do país, pois vai contar com 279 representantes em 20 das 22 modalidades presentes nos Jogos. O grupo é formado por 254 esportistas com deficiência, 19 atletas-guia, três calheiros da bocha, dois goleiros do futebol de cegos e um timoneiro do remo.

Escreva a legenda aqui

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também