Menu
Menu Busca quarta, 17 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Sebrae Fim de ano 2025 - #2
Esportes

Cruzeiro fecha com Tite até o fim de 2026

Técnico retorna ao futebol após afastamento desde 2024 e substitui Leonardo Jardim

17 dezembro 2025 - 12h50Sarah Chaves
Tite assume a vaga de Leonardo Jardim no Cruzeiro Tite assume a vaga de Leonardo Jardim no Cruzeiro   (André Durão/GE)
Dr Canela

O Cruzeiro fechou contrato com Tite para comandar a equipe principal até o fim de 2026. O acordo foi concluído na terça-feira (16), após reuniões entre a diretoria do clube e os representantes do treinador, e a contratação foi oficializada no período da tarde.

Sem atuar desde 2024, Tite retorna ao futebol após um período afastado do mercado. Ele assume a vaga deixada por Leonardo Jardim, que se despediu do clube e anunciou pausa na carreira para preservar a saúde física e mental.

O treinador chega à Toca da Raposa com um dos currículos mais vitoriosos do futebol brasileiro. Sua passagem mais marcante por clubes foi pelo Corinthians, onde conquistou dois Campeonatos Brasileiros (2011 e 2015), a Libertadores de 2012, o Mundial de Clubes da Fifa de 2012, além de um Campeonato Paulista (2013) e uma Recopa Sul-Americana (2013).

Pela Seleção Brasileira, Tite comandou o time em duas Copas do Mundo (2018 e 2022), sendo eliminado nas quartas de final em ambas. No Cruzeiro, ele terá como desafio manter o desempenho recente da equipe, que encerrou a última temporada na terceira colocação do Campeonato Brasileiro e garantiu vaga direta na fase de grupos da Libertadores de 2026.

Reportar Erro
Dr Canela
Cartorio - Dez25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Safonov foi herói do PSG
Esportes
Goleiro reserva faz história, PSG vence Flamengo e conquista o Intercontinental
Taça da Copa do Brasil
Esportes
Shopping transforma praça de alimentação em 'arquibancada' para finais das copas
Jogadores do Flamengo em comemoração de gol.
Esportes
PSG x Flamengo: veja horário e onde assistir à final da Copa Intercontinental
Dembele ganhou mais um prêmio individual
Esportes
Com Raphinha fora do pódio, Dembélé é eleito melhor do mundo pela FIFA
Dupla conquistou a etapa de Fortaleza
Esportes
Ao lado de George, campo-grandense Saymon conquista etapa do Brasileiro de vôlei de praia
Léo Jardim comemora classificação do Vasco contra o Fluminense
Esportes
Vasco vence o Fluminense nos pênaltis e garante vaga na final da Copa do Brasil
Gabi Zanotti marcou o único gol do Corinthians
Esportes
Palmeiras conquista tetracampeonato paulista em final contra o Corinthians
Maria Clara Pacheco e Caio Bonfim são eleitos os Melhores Atletas do Ano
Esportes
Prêmio Brasil Olímpico coroa Maria Clara e Caio Bonfim como destaques da temporada
João levará o nome de MS para competição
Esportes
Policial militar de MS vai participar de triathlon extremo em Santa Catarina
A Copa do Brasil de 2026 terá início na semana do dia 18 de fevereiro
Esportes
Copa do Brasil terá duas vagas para a Libertadores a partir de 2026

Mais Lidas

Caso foi na Escola Estadual José Mamede de Aquino -
Polícia
Após filha ser humilhada por professor, mãe aciona a Polícia em Campo Grande
Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul -
Justiça
Denúncia no Ministério Público aponta possível corrupção na Fundação de Rotarianos em Campo Grande
Imagem ilustrativa
Polícia
Mulher é presa por botar filha de 5 meses na chuva e querer 'vida sexual livre' em MS
Vídeo: Após vídeo com críticas à UPA, médica é exonerada em Campo Grande
Cidade
Vídeo: Após vídeo com críticas à UPA, médica é exonerada em Campo Grande