Cruzeiro fecha com Tite até o fim de 2026

O Cruzeiro fechou contrato com Tite para comandar a equipe principal até o fim de 2026. O acordo foi concluído na terça-feira (16), após reuniões entre a diretoria do clube e os representantes do treinador, e a contratação foi oficializada no período da tarde.

Sem atuar desde 2024, Tite retorna ao futebol após um período afastado do mercado. Ele assume a vaga deixada por Leonardo Jardim, que se despediu do clube e anunciou pausa na carreira para preservar a saúde física e mental.

O treinador chega à Toca da Raposa com um dos currículos mais vitoriosos do futebol brasileiro. Sua passagem mais marcante por clubes foi pelo Corinthians, onde conquistou dois Campeonatos Brasileiros (2011 e 2015), a Libertadores de 2012, o Mundial de Clubes da Fifa de 2012, além de um Campeonato Paulista (2013) e uma Recopa Sul-Americana (2013).

Pela Seleção Brasileira, Tite comandou o time em duas Copas do Mundo (2018 e 2022), sendo eliminado nas quartas de final em ambas. No Cruzeiro, ele terá como desafio manter o desempenho recente da equipe, que encerrou a última temporada na terceira colocação do Campeonato Brasileiro e garantiu vaga direta na fase de grupos da Libertadores de 2026.

