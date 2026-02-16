Menu
segunda, 16 de fevereiro de 2026
Esportes

Dono de um Ouro inédito, Lucas Pinheiro cai na primeira descida e fica fora do pódio no slalom

A prova nos Jogos de Inverno teve 50 quedas entre 96 competidores

16 fevereiro 2026 - 09h38Sarah Chaves
Lucas Pinheiro caiu na primeira descidaLucas Pinheiro caiu na primeira descida   (REUTERS/Gintare Karpaviciute)

O esquiador norueguês-brasileiro Lucas Pinheiro Braathen foi eliminado nesta segunda-feira (16) da prova de slalom do esqui alpino nos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina 2026 após cair na primeira descida. Com o tombo, o atleta não registrou tempo e ficou fora da segunda volta, que define os medalhistas, disputada na região de Bormio, no norte da Itália.

Campeão olímpico no sábado (14) no slalom gigante, feito inédito para o Brasil, Lucas era apontado como um dos favoritos ao pódio também no slalom. A prova, no entanto, foi marcada por forte nevasca, que comprometeu a visibilidade e aumentou o nível de dificuldade. Dos 96 competidores, 50 caíram ainda na primeira descida.

O melhor tempo foi do norueguês Atle Lie McGrath, com 56s14. O suíço Loic Meillard, bronze no slalom gigante, marcou 56s73, seguido pelo austríaco Fabio Gstrein, com 57s08.

Outros brasileiros também enfrentaram dificuldades. Giovanni Ongaro terminou a primeira descida na 32ª posição, com 1min04s66, enquanto Christian Oliveira Soevik também não completou o percurso.

Em entrevista ao SporTV, Lucas afirmou que a visibilidade prejudicou a leitura da pista. Ele disse que tentou se guiar pela intuição, mas reconheceu ter falhado ao deixar de lado aspectos técnicos e estratégicos da descida. Segundo o atleta, o equilíbrio entre estratégia, técnica e intensidade é determinante na modalidade.

Nascido em Oslo, filho de pai norueguês e mãe brasileira, Lucas iniciou a carreira defendendo a Noruega, país pelo qual conquistou o título da Copa do Mundo de esqui alpino no slalom. Sete meses depois, anunciou aposentadoria precoce por divergências com a federação local. Posteriormente, optou por competir pelo Brasil.

Em dezembro de 2024, conquistou a primeira medalha do país em uma etapa da Copa do Mundo da modalidade, com prata em Beaver Creek, nos Estados Unidos. Desde então, acumulou nove pódios no circuito, incluindo ouro no slalom na Finlândia.

No sábado, entrou para a história ao garantir a primeira medalha olímpica do Brasil em Jogos de Inverno. Até então, o melhor resultado do país havia sido o nono lugar de Isabel Clark no snowboard cross em Turim-2006. Mesmo sem medalha no slalom, Lucas encerra a participação como um dos protagonistas da campanha brasileira e afirma querer usar o feito para inspirar novos atletas.

