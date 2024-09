Ex-presidente do Valencia critica Vinicius Jr: "um m3rd4 como pessoa"

"Um m3rd4 como pessoa", foi o que disse o ex-presidente do Valencia, Paco Roig, ao se direcionar ao brasileiro Vinícius Jr. quando foi questionado sobre o caso de racismo, que culminou na condenação de oito torcedores do clube espanhol.

A condenação foi por causa do episódio em 2023, quando o jogador sofreu racismo em um jogo entre o clube e o Real Madrid.

Roig contou que estava no Mestalla, estádio que aconteceu o jogo em que Vini Jr foi alvo de injúrias raciais. E segundo ele, ouviu do neto que a torcida do Valencia chamou o brasileiro de "tonto", e não de "mono", macaco, em espanhol.

O ex-dirigente criticou o jogador por procurar a arbitragem e o fato de o clube ter tido que jogar partidas com setores da arquibancada fechados. "Será um grande jogador, creio que é, mas é uma m3rd4 como pessoa, sempre indo ao árbitro," disse Roig.

Vini Jr acionou a Justiça espanhola em busca de punições em casos de racismo contra a sua pessoa. Em junho deste ano, três dos oito torcedores do Valencia foram condenados a oito meses de prisão pelos ataques durante a partida em maio de 2023. A pena foi inédita na Espanha.

