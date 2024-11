F1 2024 no Brasil: Chuva forte atrasa início da classificação do GP de São Paulo

Uma tempestade atrapalhou logo no início da classificação do GP de São Paulo. Interlagos foi tomada por uma tromba d'água, o que fez com que a pista ficasse inundada em partes. A sessão, assim, acabou adiada, ainda sem previsão de começo.

A FIA ainda não estabeleceu um novo horário para a largada. Às 15h (horário de Brasília) haverá um novo update sobre o novo horário.

Há uma expectativa de que a chuva pare dentro da próxima hora, mas outro risco se torna a iluminação, afinal, por mais que o pôr-do-sol estivesse previsto para 18h20, o céu ficou completamente escuro com o temporal.

JD1 Notícias

