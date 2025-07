Contra a lógica, Chelsea é campeão da 1º Copa do Mundo de Clubes

Em uma noite histórica no MetLife Stadium, em Nova Jersey, o Chelsea venceu o PSG por 3 a 0 e se consagrou como o primeiro campeão da Copa do Mundo de Clubes.

A cerimônia de abertura contou com apresentações de Robbie Williams e Laura Pausini. No jogo, com grande atuação do camisa 10 Cole Palmer, autor de dois gols, o time inglês não deu chances ao adversário francês e levantou a taça inédita diante de um público repleto de celebridades e autoridades, como Donald Trump, presidente dos EUA.

A partida decisiva, disputada neste domingo (13), teve início com forte pressão do Chelsea. Logo nos minutos iniciais, Palmer quase abriu o placar, mas foi aos 21 minutos que ele balançou as redes e comemorou de forma provocativa diante da torcida do PSG, o que gerou uma breve confusão em campo.

O clima esquentou, mas a resposta do camisa 10 veio dentro das quatro linhas: após a parada técnica para hidratação, aos 29 minutos, Palmer marcou novamente e ampliou a vantagem dos Blues.

Ainda no primeiro tempo, aos 42, o atacante brasileiro João Pedro, destaque na semifinal contra o Fluminense, deixou sua marca e fez o terceiro gol do Chelsea. Com atuação impecável, o time inglês foi para o intervalo praticamente com o título assegurado.

O espetáculo não ficou restrito ao gramado. Inspirado no formato do Super Bowl da NFL, o intervalo contou com um megashow com participações de J Balvin, Chris Martin (Coldplay), Doja Cat, Tems e Emmanuel Kelly, cantor iraquiano.

No segundo tempo, os franceses voltaram com foco em mudar o placar. Tiveram chances com Ousmane Dembélé e Désiré Doué, enquanto a torcida do Chelsea gritava o tradicional "Olé".

Mas, o PSG, que não contou com os suspensos Pacho e Lucas Hernández, e ainda teve João Neves expulso por puxar o cabelo de Cucurella aos 85 minutos da partida, não conseguiu reagir.

Com a vitória, o Chelsea entra para a história do futebol como o primeiro campeão da Copa do Mundo de Clubes.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também