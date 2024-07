Fluminense anuncia contratação de Mano Menezes

O Fluminense anunciou, na tarde desta segunda-feira (1), a contratação de Mano Menezes para o cargo de treinador. Ele chega para substituir Fernando Diniz e terá a missão de tentar salvar a equipe, que ocupa a lanterna do Brasileirão, com seis pontos em 13 partidas. O contrato é válido até o fim deste ano.

Mano comandará seu primeiro treino à frente do Fluminense na terça-feira (2), no CT do clube. A estreia ocorrerá na quinta (4), diante do Inter, no Maracanã. Com o treinador, chega ao Tricolor o seu auxiliar Sidnei Lobo.

Mano Menezes estava desempregado desde 5 de fevereiro deste ano, quando foi demitido do Corinthians. Agora, terá sua primeira passagem pelo Fluminense. No Rio de Janeiro, ele já comandou o Flamengo, em 2013.

Em entrevista coletiva, o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, afirmou que a "tendência" era Marcão comandar a equipe até dezembro. Mas a diretoria mudou de ideia rapidamente. Mário e os diretores Paulo Angioni e Fred decidiram que era necessário contratar um comandante com bom histórico no Brasileirão de pontos corridos, mais defensivo e equilibrado.

Mano Menezes teve contatos com a diretoria tricolor no fim da semana passada e mostrou-se disposto a aceitar o desafio depois de análises e reuniões. Conversou com Mário, Angioni e Fred sobre o que entende ser necessário mudar no elenco para conseguir equilíbrio e buscar reação urgente no Brasileiro.

Mano tem ainda uma passagem pela seleção brasileira. Em 2010, quando disputava o título do Brasileirão pelo Corinthians, foi contratado pela CBF após negativa de Muricy Ramalho. O Fluminense acabou campeão naquele ano, e Mano deixou a Seleção no fim de 2012, depois de perder a medalha de ouro nas Olimpíadas de Londres.

