Ginastas de MS se destacam no Torneio Regional Centro-Oeste e vão para o nacional

No fim de semana foi realizado o Torneio Regional Centro-Oeste de Ginástica Rítmica, em Brasília, valendo vaga na etapa nacional. Representando Mato Grosso do Sul, atletas da Assumagir e da equipe de Ginástica Rítmica do Parque Jacques da Luz, em parceria com a ADGIMS, participaram da disputa.

Pela Assumagir, a equipe foi campeã absoluta na categoria infantil nível 2, com Júlia dos Santos, campeã das três provas que participou, além da medalha de bronze conquistada por Emanuelle Lacerda.

Na categoria pré-infantil, Mariana Dias ficou com o bronze na prova de mãos livres. O conjunto pré-infantil composto por Bárbara Galvão, Bruna Rizzo, Klara Harumi, Sophia Soares e Mariada Dias, conquistou o bronze. Todas garantiram classificação para o nacional.

A equipe do Jacques da Luz/ADGIMS conquistou classificação em cinco modalidades, incluindo 11 atletas, após duas pratas na categoria individual pré-infantil (maõs livres e geral) e prata no arco por trio do pré-infantil.

Também com segundo lugar no conjunto infantil do arco e prata por melhor equipe da região centro-oeste, além de quarto lugar geral na infantil individual e no geral individual adulto.

A etapa nacional está prevista para ser realizada no mês de outubro, na cidade de Cuiabá, no Mato Grosso.

