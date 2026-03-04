Ivinhema encara Volta Redonda por classificaÃ§Ã£o inÃ©dita na 3Âª fase da Copa do Brasil

O Ivinhema tem um desafio difícil pela frente ao encarar o Volta Redonda-RJ, na noite desta quarta-feira, dia 4, mas vai em busca de uma classificação inédita para a terceira fase da Copa do Brasil.

A partida acontece no Estádio Saraivão, às 19h30, e uma classificação do time sul-mato-grossense pode garantir mais de R$ 950 mil aos cofres do clube.

Na primeira fase da competição nacional, o Ivinhema superou o Independente-AP e, em caso de classificação, enfrentará o América-RN.

O Ivinhema faz uma temporada de recuperação. Depois do início ruim no Campeonato Sul-Mato-Grossense, o Azulão emplacou uma série de bons resultados, saindo da zona de rebaixamento para se classificar na quarta posição para a segunda fase.

Reportar Erro

Deixe seu ComentÃ¡rio

Leia TambÃ©m