JD1TV: Seleção do Uruguai 'sai no braço' com torcida colombiana

O jogo entre Uruguai e Colômbia pelas quartas de final de Copa América, que poderia ter ficado marcado pela eletrizante partida, acabou tendo repercussão negativa devido à confusão no campo e na arquibancada, onde até jogadores uruguaios trocaram agressões com torcedores colombianos.

Cenas lamentáveis foram registradas por todo o estádio Bank of America Stadium, em Charlotte, nos Estados Unidos, na noite desta quarta-feira (10).

Após as provocações de alguns jogadores da Colômbia no gramado, o atacante Darwin Núñez foi flagrado trocando socos com torcedores colombianos, precisando ser contido por policiais.

O jogador chegou a pegar uma cadeira de ferro, mas foi impedido. Outros jogadores foram flagrados no meio da arquibancada. Porém, não há relatos, até então, deles terem "saído na mão" com demais colombianos presentes.

No gramado, os uruguaios reagiram de forma ríspida, com troca de empurrões e xingamentos aos jogadores adversários.

Durante a madrugada desta quinta-feira, o perfil da Copa América nas redes sociais divulgou um comunicado condenando "energicamente" qualquer ato de violência no futebol.

