João Fonseca é confirmado no Madrid Open

Aos 18 anos, João Fonseca, atual número 60 do ranking da ATP, foi confirmado nesta quarta-feira (27) na chave principal do Masters 1000 de Madri, que será disputado entre os dias 21 de abril e 4 de maio na capital espanhola.

Em fevereiro deste ano, Fonseca conquistou seu primeiro título de ATP 250 em Buenos Aires, consolidando sua ascensão no circuito. Seu nome tem sido cada vez mais citado ao lado de outras jovens estrelas do tênis, como a russa Mirra Andreeva, de 17 anos, que já venceu dois torneios WTA 1000 na atual temporada.

O site oficial do Masters 1000 de Madri destacou o brasileiro como uma das grandes sensações do ATP Tour.

A volta de Fonseca ao saibro madrilenho traz boas recordações. Em 2024, ele conquistou a sua primeira vitória em um torneio Masters 1000 justamente na capital espanhola.

Agora, ele retorna após um ano vitorioso, no qual se destacou com títulos importantes, como o Next Gen ATP Finals, o Challenger de Camberra, o ATP 250 de Buenos Aires e o Challenger de Phoenix. Nos primeiros três meses de 2025, ele disputou 27 partidas e mostrou um desempenho consistente.

Outra grande atração do Masters 1000 de Madri deste ano é o retorno do veterano Novak Djokovic. O atual número 5 do mundo e tricampeão do torneio não disputa a competição desde 2022, quando foi eliminado pelo espanhol Carlos Alcaraz.

