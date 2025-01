João Fonseca ganha convite e vai jogar Rio Open

Após se destacar no Australian Open, João Fonseca, de 18 anos, foi confirmado na chave principal do Rio Open, evento ATP 500 realizado no Jockey Club Brasileiro, entre os dias 15 e 23 de fevereiro.

O convite vem após a campanha do atleta no torneio em 2024, quando chegou às quartas de final, tornando-se o jogador mais jovem do século a atingir essa fase em um ATP 500.

“Estou muito feliz em receber esse convite. O Rio Open é um torneio muito especial para mim. Jogar em casa, com o apoio da torcida brasileira, é um dos momentos mais importantes da minha temporada. Foi no Rio Open que tive o meu primeiro contato com o tênis, tanto como fã quanto como tenista, e a experiência do ano passado foi simplesmente inesquecível”, disse o tenista.

O Rio Open, que já se consolidou como um evento importante na carreira de jovens tenistas, tem sido uma grande plataforma para a evolução de jogadores como o brasileiro.

Antes de retornar ao Brasil para o Rio Open, Fonseca tem compromissos importantes no início de fevereiro. Entre os dias 1 e 2, ele estará em Orleans, na França, para os Qualifiers da Copa Davis, onde o Brasil enfrentará a França em busca de uma vaga nas Finais.

O brasileiro é um dos convocados para integrar a equipe nacional ao lado de Thiago Wild, Matheus Pucinelli, Rafael Matos e Marcelo Melo.

Em seguida, Fonseca participará do ATP 250 de Buenos Aires, na Argentina, de 10 a 16 de fevereiro.

Próximos compromissos de João Fonseca

Copa Davis: 1 e 2 de fevereiro, Orleans, França (quadra dura indoor)

ATP 250 de Buenos Aires: 10 a 16 de fevereiro, Buenos Aires, Argentina (saibro)

Rio Open: 15 a 23 de fevereiro, Rio de Janeiro, Brasil (saibro)

