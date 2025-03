Juventude AG serÃ¡ o Ãºnico representante de MS no Brasileiro de Futsal em 2025

O Juventude AG, de Dourados, será o único representante de Mato Grosso do Sul no Campeonato Brasileiro de Futsal 2025. A equipe foi confirmada na competição nacional, que reunirá times de diversas regiões do país.

No próximo sábado (22), representantes do Juventude AG estarão em São Paulo para participar do Congresso do Campeonato Brasileiro de Futsal.

O evento será fundamental para definir o regulamento da competição, realizar o sorteio das chaves e promover a integração entre os clubes participantes.

No ano passado, além do Juventude AG, Mato Grosso do Sul também foi representado pelo Costa Rica, que não disputará a edição de 2025.

Ao todo, 20 equipes participarão do evento preparatório para o Campeonato.

Times confirmados no Congresso:

MS – Juventude AG

AL – Esporte Clube Traipu

AM – Estrela do Norte

CE – São João do Jaguaribe Futsal, Ceará SC, Fortaleza EC

MG – América Futsal

MT – ASF Sorriso Futsal

PE – Náutico, Sport Club do Recife

PI – Clube Atlético Piauiense

PR – ACEL Chopinzinho Futsal, Paraná Clube, São Joseense

RJ – C.R. Vasco da Gama

RN – Apodi Futsal

RS – Passo Fundo Futsal

SC – Associação Concordiense de Futsal, Associação Chapecoense de Futsal (ACF’S), ACF Criciúma Futsal

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também