Luis Suárez ajuda a evitar suicídio no Uruguai

O atacante uruguaio Luis Suárez ajudou a evitar um suicídio no último fim de semana em Canelones, no Uruguai.

O jogador do Inter Miami, dos Estados Unidos, que está de férias em seu país natal, foi um dos responsáveis por convencer um homem a desistir de tirar a própria vida, segundo informações do jornal espanhol Marca.

O caso, que começou às 23h de sexta-feira (3) e durou por quase 20 horas, até cerca de 17h30 de sábado (4), aconteceu próximo à residência da família de Suárez.

Um homem, acusado de violência doméstica e sob medidas cautelares, subiu em uma árvore e ameaçou se enforcar caso sua companheira não aparecesse.

A situação chamou a atenção de curiosos e mobilizou figuras públicas, incluindo Suárez e sua esposa, Sofía Balbi, que passeavam pela região.

Após horas de diálogo, o homem desceu da árvore. Ele foi encaminhado para a Unidade Especializada em Violência Doméstica do Ministério do Interior do Uruguai, onde está recebendo atenção e avaliação profissional.

