Esportes

Mulheres poderÃ£o participar de aula gratuita de autodefesa neste sÃ¡bado na Capital

Evento integra programaÃ§Ã£o especial do mÃªs das mulheres e terÃ¡ sorteio de brindes para participantes

11 marÃ§o 2026 - 14h11Luiz Vinicius
Aulas acontecem no Shopping Norte Sul PlazaAulas acontecem no Shopping Norte Sul Plaza   (DivulgaÃ§Ã£o)

Uma aula experimental gratuita de autodefesa urbana voltada para mulheres será realizada neste sábado (14) no Shopping Norte Sul Plaza, em Campo Grande. A atividade é promovida pela academia Brandão Fight Defesa Pessoal e faz parte da programação especial do empreendimento para o mês das mulheres.

A aula acontece a partir das 18h, na Praça de Eventos do shopping, e é aberta a mulheres de todas as idades. Para participar, é necessário realizar inscrição gratuita antecipada por meio de formulário online.

Com duração de cerca de 45 minutos, o treinamento será conduzido pelo mestre em artes marciais Tiago Brandão. A proposta é apresentar, de forma prática e acessível, técnicas de autodefesa que podem ser aplicadas em situações do cotidiano.

Menores de idade também podem participar, desde que estejam acompanhadas por um responsável. Durante o evento, haverá ainda sorteio de brindes entre as participantes.

Quem desejar poderá contribuir com a doação de 1 kg de alimento não perecível, exceto açúcar e sal. A entrega é opcional, mas garante participação no sorteio de prêmios.

Serviço:

Data: sábado, 14 de março
Horário: 18h
Local: Praça de Eventos — Shopping Norte Sul Plaza
Público: Mulheres de todas as idades (menores acompanhadas de responsável). Comparecer com roupas confortáveis.
Brindes por sorteio | Doação opcional de 1 kg de alimento não perecível
Inscrição prévia pelo link: https://forms.gle/TqmtzCfAqE4kKS1d6

