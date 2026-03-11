Mulheres poderÃ£o participar de aula gratuita de autodefesa neste sÃ¡bado na Capital

Uma aula experimental gratuita de autodefesa urbana voltada para mulheres será realizada neste sábado (14) no Shopping Norte Sul Plaza, em Campo Grande. A atividade é promovida pela academia Brandão Fight Defesa Pessoal e faz parte da programação especial do empreendimento para o mês das mulheres.

A aula acontece a partir das 18h, na Praça de Eventos do shopping, e é aberta a mulheres de todas as idades. Para participar, é necessário realizar inscrição gratuita antecipada por meio de formulário online.

Com duração de cerca de 45 minutos, o treinamento será conduzido pelo mestre em artes marciais Tiago Brandão. A proposta é apresentar, de forma prática e acessível, técnicas de autodefesa que podem ser aplicadas em situações do cotidiano.

Menores de idade também podem participar, desde que estejam acompanhadas por um responsável. Durante o evento, haverá ainda sorteio de brindes entre as participantes.

Quem desejar poderá contribuir com a doação de 1 kg de alimento não perecível, exceto açúcar e sal. A entrega é opcional, mas garante participação no sorteio de prêmios.

Serviço:



Data: sábado, 14 de março

Horário: 18h

Local: Praça de Eventos — Shopping Norte Sul Plaza

Público: Mulheres de todas as idades (menores acompanhadas de responsável). Comparecer com roupas confortáveis.

Brindes por sorteio | Doação opcional de 1 kg de alimento não perecível

Inscrição prévia pelo link: https://forms.gle/TqmtzCfAqE4kKS1d6

Reportar Erro

Deixe seu ComentÃ¡rio

Leia TambÃ©m