NBA transmitirá gratuitamente partidas através do YouTube no Brasil

Os fãs brasileiros de basquete poderão voltar a acompanhar as partidas da NBA, desta vez sem precisar pagar, já que a liga de basquete passará a transmitir através do YouTube as partidas, com narração em português.

As transmissões ocorrerão de maneira semanal, toda segunda-feira, no canal oficial da NBA Brasil no Youtube , e para a alegria do fã de basquete brasileiro, as transmissões voltarão a ocorrer ainda hoje (30).

O primeiro jogo será New Orleans Pelicans contra Golden State Warriors às 21h, no horário de Brasília, seguido de Los Angeles Lakers contra Orlando Magic às 23h.

Caso o fã queira, também é possível acompanhar as partidas da temporada 2023/2024 da NBA através de serviços pagos, como Prime Video, ESPN/Star+ e NBA League Pass, garantindo uma gama de escolha para quem ama o esporte.

