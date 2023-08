Neymar Jr. é apresentado no Al Hilal; Assista

De casa novo. Ou melhor, de país novo! Em uma festa para mais de 60 mil pessoas, Neymar Jr. foi apresentado no Al Hilal na tarde deste sábado (19). A apresentação do jogador aconteceu no estádio King Fahd International Stadium, em Riade, antes da partida do Al Hilal contra o Al Fayha. A bola rolou às 15h (horário de Brasília).

“Fui bem recebido no maior clube desse país. Espero escrever meu nome nessa história. Vamos aproveitar, ser felizes. Queremos ganhar todo o possível para este clube”, disse o jogador.

Neymar foi anunciado esta semana como o novo jogador do clube saudita, em um contrato de dois anos. O brasileiro deixou o PSG após seis temporadas no clube francês.

Veja o momento da apresentação do jogador:

| Apresentação completa do Neymar Jr como novo jogador do Al-Hilalpic.twitter.com/1DLU0d73vc — Al Hilal Brasil (@AlHilal_BRA) August 19, 2023

