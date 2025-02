'Neymar mania': Santos tem crescimento nas redes sociais após chegada do craque

A chegada de Neymar ao Santos ainda não refletiu em grandes resultados dentro de campo, mas fora das quatro linhas, o impacto já é notável.

O clube paulista experimentou um crescimento impressionante nas redes sociais no mês de janeiro de 2025, conforme apontou um estudo encomendado pelo Ibope.

Durante o primeiro mês do ano, o Peixe registrou um aumento de 1,7 milhão de seguidores em suas plataformas digitais, mais do que o dobro do crescimento registrado ao longo de todo o ano de 2024, quando o time conquistou 855 mil novos seguidores.

Esse feito coloca o Santos como líder absoluto em termos de crescimento nas redes sociais dentro do futebol brasileiro, destacando a força de sua marca e o poder de Neymar como um ícone global.

Com esse desempenho, o clube obteve o seu melhor resultado mensal nas redes sociais da última década, desde o início das medições do Ibope.

Em uma comparação com outras equipes de destaque no futebol brasileiro, o segundo lugar ficou com o São Paulo, que somou 272 mil novos seguidores, enquanto o Corinthians fechou o pódio com 218 mil.

O Santos, com sua marca de 1,7 milhão, superou, inclusive, o Flamengo, Corinthians e Palmeiras, que, no total de 2024, não conseguiram números tão expressivos no crescimento de seguidores em um único mês.

O estudo também revelou que Neymar tem sido um fator chave para esse crescimento expressivo. Em abril de 2023, a visita do craque à Vila Belmiro já havia gerado um aumento significativo no número de seguidores do clube, tornando-se o segundo maior crescimento mensal da história do Santos.

A presença do atacante, que retornou ao clube, tem se mostrado um grande ativo para a equipe, não apenas no campo, mas também na construção de sua imagem e alcance digital.

