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Motociclista morre ao bater em meio-fio da Avenida Duque de Caxias, em Campo Grande

A vítima foi jogada ao solo, falecendo ainda no local do acidente

03 abril 2026 - 10h31Brenda Assis
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registradoDepac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado   (Luiz Vinicius)

O motociclista Deraudino Gabriel da Silva Junior, de 54 anos, morreu após um acidente de trânsito na madrugada desta sexta-feira (3), na Avenida Duque de Caxias, no bairro Amambai, em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, o acidente ocorreu por volta de 1h40, no cruzamento com a Rua José Barnabé de Mesquita. Na ocasião, Deraudino conduzia uma motocicleta Honda CG, quando acabou perdendo o controle da direção colidindo contra o meio-fio.

Com o impacto, o motociclista sofreu ferimentos graves e morreu ainda no local. O óbito foi constatado por equipe de resgate avançado.

Equipes da Polícia Militar, Perícia e da Polícia Civil estiveram no endereço para os procedimentos de praxe. A área foi isolada para os trabalhos periciais.

Diante da situação, o caso foi registrado como sinistro de trânsito com vítima fatal provocado pela própria vítima na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol e será investigado.

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