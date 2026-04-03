Quer se vacinar? USF Tiradentes terá plantão especial nesta Sexta-Feira Santa

Quem ainda não se vacinou contra a gripe terá uma nova oportunidade nesta Sexta-Feira da Paixão (3), em Campo Grande.
A Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande realiza plantão especial de vacinação na USF Tiradentes, com atendimento das 7h30 às 16h45.
A imunização é voltada aos grupos prioritários, como crianças, idosos, gestantes, pessoas com comorbidades e profissionais de áreas essenciais. Para receber a dose, é necessário apresentar documento com foto e, se possível, comprovante da condição.
A orientação é aproveitar o plantão para se proteger contra a influenza.
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