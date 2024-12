Operário é tetracampeão do Campeonato Feminino de MS com goleada histórica

O Operário Futebol Clube conquistou o seu tetra Campeonato Sul-Mato-Grossense Feminino no último sábado (14), ao vencer o Costa Rica por 8 a 0 no Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande.

Com a vitória, além de consolidar sua hegemonia estadual, o Galo assegurou vaga na Série A3 do Campeonato Brasileiro de 2024.

Invicto na competição, o Operário teve sete vitórias em sete jogos. Na final, o Operário não deu chances ao Costa Rica e abriu o placar logo aos cinco minutos, quando Juliana cruzou rasteiro para Natasha finalizar.

Aos 12 minutos, Brenda cobrou escanteio, e Patrícia aproveitou a confusão na defesa adversária para ampliar. Tânia Maranhão marcou o terceiro gol aos 19 minutos, após uma cabeçada.

Ana Jéssica marcou mais dois gols antes do intervalo. Primeiro, aos 32 minutos, após lançamento de Natasha. Depois, aos 38, em uma cabeçada precisa após cruzamento de Brenda. A equipe foi para o intervalo com o placar de 5 a 0.

No segundo tempo, o Operário adotou um ritmo mais cadenciado, controlando a posse de bola, mas não deixou de ampliar o placar.

Natasha marcou seu segundo gol aos 26 minutos, após passe de Kerolayne. Aos 39, Camila acertou um chute rasteiro da entrada da área para fazer o sétimo. Já nos acréscimos, Kerolayne fechou a goleada com um chute colocado, selando o placar histórico de 8 a 0.

