SerÃ¡? Jogador do Santos diz que Neymar voltarÃ¡ para o time em 2025

Enquanto está se recuperando de uma lesão, Neymar pode estar pensando em vestir a camisa do Santos de novo, no próximo ano. Segundo Diego Pituca, que compõe o quadro atual de jogadores do Peixe, após a vitória do clube paulista em cima do Corinthians por 1 a 0, pelo Paulistão, em fevereiro, o atacante revelou que estará de volta ao time em 2025.

“Todo jogador que vem para o Santos quer jogar com Neymar. A gente está esperando ele de volta, né? Em 2025, ele está de volta. Diz ele. Ele falou. Vamos ver agora, estamos confiando na palavra dele”, disse Pituca em entrevista.

O camisa 10 da Seleção Brasileira, que deixou o Santos em 2013 para jogar pelo Barcelona, estava no Brasil na data do jogo, e assistiu a vitória do Santos presencialmente na Vila Belmiro. Visitou o vestiário e conversou com os jogadores, e interrompeu a entrevista do técnico Fábio Carille para parabenizá-lo pela vitória. Teria sido em um desses momentos, que Neymar teria conversado com Pituca sobre o assunto.

O contrato do “Menino Ney”, com o Al-Hilal tem vencimento em agosto de 2025. Ele terá 33 anos nesta data, e estará tentando uma vaga na Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026. Enquanto que o presidente do Santos, Marcelo Teixeira, afirmou querer ver Neymar no clube novamente, e ainda deixou em aberto a possibilidade de o jogador comprar o clube, mas a prioridade é o retorno do Peixe para a Série A do Brasileirão.

