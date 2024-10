JD1TV: Torcedores do Peñarol se envolvem em confronto com a PM no Rio de Janeiro

Nesta quarta-feira (23), o Botafogo recebe o Peñarol pela semifinal da Libertadores. Por isso, torcedores do clube uruguaio vieram para o Brasil para assistir a partida. Porém, alguns se envolveram em um confronto, por volta das 11h (horário de Mato Grosso do Sul), na orla do Recreio, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

De acordo com informações do RJ TV, homens escondendo o rosto usaram um carrinho que serve para guardar barracas, os paus das barracas e cadeiras de praia como armas. Mesas e cadeiras de quiosques serviram como escudos.

Comerciantes foram saqueados, outras barracas que estavam na praia, além de carros e motos estacionados, foram danificados. Bombas de efeito moral foram utilizadas contra os torcedores.

Mais cedo, um uruguaio foi preso por um furto de celular que estava em um quiosque. Câmeras de segurança registraram o momento do furto. O torcedor foi levado para 42ª DP e encaminhado à 16ª DP.

Por determinação do governo do Rio de Janeiro, os torcedores do Peñarol serão escoltados para fora da cidade. Não foi possível ver torcedor do Botafogo na confusão.

O grupo uruguaio chegou até a praia com três ônibus de turismo, que ficaram estacionados. As pistas da orla chegaram ser fechadas várias vezes devido à presença de torcedores no asfalto.

Esta não é a primeira vez que torcedores do Peñarol se envolvem em confusões quando o time vem jogar no Rio de Janeiro. Em setembro, houve uma briga na Praia da Macumba, bem próximo do local que aconteceu confronto desta quarta.

Em 2019, cerca de 100 torcedores do Peñarol foram detidos após confusão na orla do Leme, na Zona Sul. Um torcedor do Flamengo morreu.

