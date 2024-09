Torcedores rivais preparam ataque contra Vini Jr.

No domingo (29), o Atlético de Madrid recebe o Real Madrid pela La Liga, às 15h. A partida será transmitida pela ESPN. Mas no lugar de festa, podemos ver mais ataques racistas contra o brasileiro Vini jr.

A torcida do Atlético de Madrid prepara, mais uma vez, uma recepção hostil a Vini Jr. no clássico com o Real Madrid. Nas redes sociais, torcedores da equipe mandante estão se organizando para uma mobilização com conotações racistas e uso de máscaras para insultar o jogador sem sofrer qualquer tipo de punição.

Nas redes sociais, a hashtag #MetropolitanoConMascarilla se tornou viral na Espanha. Desde quarta-feira (25), os torcedores do Atlético buscam fazer com que o maior número possível de pessoas compareça ao clássico com máscaras.

Além disso, muitas mensagens racistas acompanham as publicações com a hashtag. Uma conta chegou a publicar uma foto de duas pessoas com camisas do Atlético de Madrid e usando máscaras, acompanhadas de duas fotos de macacos.

O Real Madrid espera que a La Liga tome medidas para evitar que o uso de máscaras permita qualquer tipo de insulto para quem a usa. A equipe comandada deu vários avisos de que sairá de campo, em qualquer jogo, caso Vinícius ou outro jogador seja vítima de um ataque racista.

O Real Madrid é o segundo colocado da La Liga, com 17 pontos, quatro a menos que o líder Barcelona. O Atlético é o terceiro, com 15 pontos.

