Uefa define confrontos da Fase de Liga da Champions League 25/26; confira

A Uefa realizou nesta quinta-feira (28) o sorteio dos confrontos da Fase de Liga da Champions League 2025/26, a segunda edição da competição no novo formato, que aboliu a tradicional fase de grupos.

Ao todo, 36 clubes participam desta etapa, divididos em quatro potes, enfrentando oito adversários diferentes. Cada time fará quatro partidas em casa e quatro fora, contra equipes de potes distintos, sem repetição de confrontos contra clubes do mesmo país.

Assim como na temporada passada, os oito primeiros colocados ao fim da tabela geral avançam diretamente às oitavas de final.

As equipes classificadas entre a 9ª e a 24ª posições disputam playoffs para definir as últimas oito vagas. Já quem terminar abaixo do 24º lugar será eliminado.

Confrontos sorteados

Entre os duelos confirmados, destaque para Bayern de Munique x Chelsea, Real Madrid x Manchester City, Barcelona x PSG e Inter de Milão x Liverpool.

O sorteio também colocou frente a frente outros gigantes europeus, como Borussia Dortmund contra Juventus e Arsenal contra Atlético de Madrid.

Clubes emergentes, como Union Saint-Gilloise, Pafos e Kairat, terão pela frente pedreiras como Bayern, Inter e Real Madrid, respectivamente, em um verdadeiro teste de fogo.

Datas definidas

1ª rodada: 16 a 18 de setembro de 2025

2ª rodada: 30 de setembro a 1º de outubro de 2025

3ª rodada: 21 e 22 de outubro de 2025

4ª rodada: 4 e 5 de novembro de 2025

5ª rodada: 25 e 26 de novembro de 2025

6ª rodada: 9 e 10 de dezembro de 2025

7ª rodada: 20 e 21 de janeiro de 2026

8ª rodada: 28 de janeiro de 2026

Após essa fase, os playoffs das oitavas de final ocorrerão nos dias 17 e 24 de fevereiro. As oitavas estão marcadas para 10 e 17 de março, as quartas em 7 e 14 de abril, e as semifinais em 28 de abril e 5 de maio.

A grande decisão será em jogo único no dia 30 de maio de 2026, na Puskás Arena, em Budapeste, Hungria.

