Yamal é alvo de racismo em vitória do Barcelona

Neste sábado (26), o Barcelona visitou o Real Madrid pela 11º rodada da La Liga, e aplicou uma goleada de 4 a 0 em cima dos donos da casa, com dois gols de Lewandowski, um do brasileiro Raphinha e um de Lamine Yamal, que foi alvo de racismo dos torcedores adversários.

De acordo com a mídia espanhola, o jogador de 17 anos, com ascendência equato-guineense e marroquina, foi alvo de abusos xenófobos e racistas durante o clássico. A LaLiga e o Real Madrid reagiram, neste domingo (27), após insultos direcionados a ele.

“LaLiga denunciará imediatamente os insultos e gestos racistas recebidos pelos jogadores do Barcelona à Seção de Crimes de Ódio da Brigada Nacional de Informação da Polícia, além de informar o Promotor Coordenador da Unidade de Crimes de Ódio e Discriminação da Procuradoria Geral do Estado. A LaLiga condena veementemente os incidentes no Santiago Bernabéu e permanece firme em compromisso de erradicar qualquer tipo de comportamento racista e ódio dentro e fora dos estádios”, afirmou a organização do torneio.

Já o Barcelona ainda não se manifestou oficialmente sobre o caso. A ministra da Migração e Inclusão da Espanha, Elma Saiz Delgado, também condenou o incidente em um comunicado. “Os insultos racistas dirigidos a Lamine Yamal durante El Clásico são tudo o que o Governo irá combater. Não permitiremos que agressões que não toleramos em outros espaços se tornem normalizadas no esporte. Apoio total aos jogadores e à denúncia de LaLiga”, assegurou.

