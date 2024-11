Yamal é eleito 'Golden Boy' de 2024; Savinho e Endrick disputavam o prêmio

Lamine Yamal, camisa 19 do Barcelona e da Seleção Espanhola, conquistou o prêmio Golden Boy, de melhor jogador sub-21 do mundo de 2024, nesta quarta-feira (27). O jogador de 17 anos é o quinto espanhol a receber a premiação.

A premiação é organizada pelo jornal italiano Tuttosport. O troféu será entregue somente no dia 16 de dezembro, em um evento organziado em Turim, na Itália.

Disputando o prêmio também estavam Savinho, do Manchester City. O brasileiro de 20 anos não conseguiu superar Yamal. Endrick, do Real Madrid, também apareceu entre os concorrentes.

Anderson (ex-Manchester United), em 2008, e Alexandre Pato (ex-Milan), em 2009, são os únicos brasileiros vencedores do troféu.

Entre os vencedores, Toni Kroos foi eleito o jogador do ano, enquanto, no futebol feminino, Vicky López, do Barcelona, recebeu o prêmio Golden Girl, e Aitana Bonmatí foi a jogadora do ano. O Golden Boy, entregue desde 2003, é o troféu mais tradicional da premiação, e foi vencido por Jude Bellingham em 2023.

Veja abaixo todos os vencedores do Golden Boy

2003 - Rafael van der Vaart

2004 - Wayne Rooney

2005 - Lionel Messi

2006 - Fábregas

2007 - Agüero

2008 - Anderson

2009 - Alexandre Pato

2010 - Balotelli

2011 - Götze

2012 - Isco

2013 - Pogba

2014 - Sterling

2015 - Martial

2016 - Renato Sánches

2017 - Mbappé

2018 - De Ligt

2019 - João Félix

2020 - Haaland

2021 - Pedri

2022 - Gavi

2023 - Bellingham

2024 - Lamine Yamal

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também