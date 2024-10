Fim de semana tem Pagode 0800 e várias festas de Halloween na Capital

O último 'sextou' do mês de outubro de 2024 está recheado de atrações para curtir em Campo Grande. Tem ste fim de semana com show de comédia, mostra literária inclusiva e Halloween. Confira o que fazer

SEXTA-FEIRA

Maestro Lang e a Cozinha Sinfônica - Conhecidos por encantar o público com uma mistura de estilos, o grupo vai tocar mais uma vez um rock eletrizante na cervejaria Onze e Onze. A partir das 17h, no Onze e Onze, na Avenida Bom Pastor, 391. Entrada é gratuita.

Psicocine com filme Medusa - A LAVIP (Liga Acadêmica sobre Violência e Psicologia) exibe filmes com temáticas ligadas a violência contra a mulher e contra os LGBTQIAPN+, promovendo após as exibições uma conversa com psicólogos e pesquisadores sobre o tema. Nesta sexta, será exibido o filme Medusa. A partir das 18h, na Casa de Ensaio, localizada na Rua Visconde de Taunay, 203. Entrada: a partir de R$ 20.

Mostra de Fotografias - O Sesc 60+ promove este evento que promete celebrar a força da mulher por meio de histórias contadas pelas próprias participantes. A exposição trará fotografias pessoais, que revelam trajetórias de vida, além de destacar figuras femininas que marcaram a história do Brasil. Às 18h tem apresentação do Coral do Sesc 60+. Começa às 17h, no Sesc Camillo Boni, no jardim do restaurante Sabor e Arte. Entrada é gratuita.

Pagode 0800 - Os pagodeiros Cristiano Negão e Andinho Castro se apresentam nesta edição do "de bar em bairro", desta vez no Jardim Itamaracá. A partir das 18h, na Rua Padre Mussa Tuma, 1032. Entrada é gratuita.

“Cabeção pelo mundo, o show” - Maria Eugenia Tita apresenta seu personagem simpático e encantador, Cabeção. Também participam do show, o músico dançarino Alissom Lima e a musicista performer Cimara Frois. (Classificação Livre). A partir das 19h, no Sesc Teatro Prosa. Entrada é gratuita, com ingressos pelo site.

Especial Audioslave e Pearl Jam com Gabriel Noah - A Cervejaria Canalhas faz uma noite especial com sucessos do Audioslave, Pearl Jam e outras bandas do grunge, tocados pelo músico Gabriel Noah e banda. A partir das 19h, na Cervejaria Canalhas, localizado na Rua Oceano Atlântico, 99. Entrada: a partir de R$ 30.

Halloween no Blues Bar - O evento conta com decoração temática, cenários instagramáveis, maquiagens gratuitas, concurso de melhor fantasia e o melhor do rock'n'roll. A partir das 20h, na Rua 15 de Novembro, 1186. Entrada: ingressos a partir de R$ 40, pelo site.

Circo Maximus - O Circo Maximus passa por Campo Grande em outubro com sua turnê de 2024, trazendo atrações para toda a família. O evento estará durante todo o fim de semana. A partir das 20h, na Avenida Duque de Caxias, próximo ao aeroporto. Entrada: a partir de R$ 20 infantil e R$ 40 adulto.

SÁBADO

Encerramento da Exposição Sofrência - A programação começa com oficina de samba, com Matheus Assis, das 9h às 10h30. A partir das 14h30 até às 15h30 tem roda de conversa performática “Amor Afrotranscentrado”, com Emy Mateus e Kaique Andrade. E para fechar a noite, às 20h tem show musical com Dovalle e banda. A partir das 9h, no Centro Cultural José Octávio Guizzo. Entrada é gratuita.

“Navegantes” - Este espetáculo de rua mistura atores e bonecos para narrar uma viagem do Pantanal até o mar, revelando as belezas e os problemas dos rios brasileiros. A peça conta as aventuras da peixinha Douralis e o jacaré Jacaléguas. (Classificação Livre). A partir das 16h, no Sesc Teatro Prosa. Entrada é gratuita, com ingressos pelo site.

Pedal Kids - O Circuito Sesc MTB Brasil promove este evento para incentivar o interesse pelo esporte e o uso da bicicleta entre crianças. Podem participar crianças e adolescentes entre 2 e 17 anos. A partir das 9h, no Parque Ayrton Senna. Entrada é gratuita.

Museu das Culturas Dom Bosco - Para comemorar o aniversário de 73 anos, o museu tem visitas guiadas às 14h15 e 16h. A entrada é gratuita das 14h às 18h, na Avenida Afonso Pena, 7000. Entrada é gratuita.

Mostra Literária Inclusiva - A Inclui MS celebra a inclusão e a diversidade na literatura, oferecendo um espaço de expressão artística para pessoas com deficiência. A programação conta com declamação de poemas, rodas de conversa, oficinas e uma mostra cultural, no Centro Cultural José Octávio Guizzo. Entrada é gratuita.

Festa à Fantasia - Encontro de cosplay e jogos promovido pelo Sesc Camillo Boni. O evento contará com atividades variadas, como Just Dance recreativo, Escape Room e música ao longo de todo o dia. Será das 9h às 15h30, no Sesc Camillo Boni. Entrada é gratuita.

Stand-Up “Carioca – Botando Pilha” - O comediante Carioca traz seu novo show “Botando Pilha” com seu humor ácido para Campo Grande. Ex-integrante do programa Pânico, Carioca promete arrancar risadas do público com surpresas e personagens irreverentes. A partir das 21h, no Teatro Dom Bosco, localizado na Avenida Mato Grosso, 225. Entrada: a partir de R$ 60.

1º Halloween no Mirante - O Mirante PUB promove uma festa de halloween com temática emo, com show da banda RED e dos DJs Léo Subtil e Lethicia Hayanny. Haverá ainda sorteio das melhores fantasias. A partir das 21h, no Mirante PUB, localizado na Rua Doutor Zerbini, 53. Entrada: a partir de R$ 20.

The Witches in Hanonween - A festa de halloween da boate NON Stop Club reúne as bruxas e DJs Afro Paty, Rafa Spears, Gaga Funkeira e Lauanda para um ritual de muita música e diversão. A partir das 23h, no NON Stop Club, na Rua Pimenta Bueno, 127. Entrada: a partir de R$ 10.

Baile Vamp – Halloween Uatahell - O Uatahell realiza uma festa halloween com temática vampiresca: vai ter shots de “beijo do vampiro” para quem estiver fantasiado, decoração temática, drinks especiais e show dos DJ Compacta e DJ blckhrt_. A partir das 18h, na Uatahell Bar, na rua 15 de Novembro, 797. Entrada: a partir de R$ 10.

Colocada Hallohimem - A festa Colocada em sua edição especial de Halloween traz os DJs Cruella, Baiflu, Abhnerrr, Gustavo Freitas e Lolla Guell para uma festa aterrorizante. A partir das 22h30, no Ponto Bar. Entrada: a partir de R$ 20.

Halloween do Blues Bar com Evanescence Cover - O Halloween do Blues Bar vai ter decoração temática, drinks exclusivos, sorteio de brindes, maquiagem gratuita até meia-noite e show da banda Evanescence Cover SP, com abertura da banda Kefla. A partir das 20h, no Blues Bar, na rua 15 de Novembro, 1186. Entrada: a partir de R$ 40.

Halloween Friendship - A Friendship e Skatebanger 666 vão fazer um evento com flash tatto e piercing, cerveja, bazar, sorteio de tatto e vale compras para quem for fantasiado. Será das 16h às 22h, na rua Pedro Celestino, 1397. Entrada é gratuita.

DOMINGO

Slam Plural - A 13ª edição do evento deve reunir poetas de Campo Grande na Praça do Preto Velho. A organização do evento promete versos afiados. A partir das 16h, na Praça do Preto Velho. Entrada é gratuita.

Victor Ahmar - O comediante e roteirista Victor Ahmar apresenta o show "(Fazendo O Que Eu Sempre Quis) Pra Ver Se Cês Gosta". Ele promete um espetáculo interativo, ousado, divertido, sensível e crítico que foge do padrão usual do stand up comedy. A partir das 19h, no Vera's Bar, localizado na Av. Bom Pastor, 154. Entrada: ingressos a partir de R$ 80, pelo site.

