Palco Giratório apresenta "Nuvem de Pássaros" no Glauce Rocha nesta sexta (19)

O Palco Giratório, que se caracteriza por um projeto de circulação de artes cênicas do país, traz sua 26° edição para Mato Grosso do SUl e apresenta nesta sexta-feira (19), às 20h no Teatro Glauce Rocha.

“Nuvem de Pássaros”, espetáculo do grupo Movidos Dança (RN), narra o encontro de pessoas em um processo de descobertas, criando dispositivos que valorizam as diferenças individuais e a importância da coletividade na construção narrativa de um território utópico. Uma obra coreográfica inspirada no movimento da migração dos pássaros e baseada no comportamento das espécies que compartilham dessas rotas de voo.

Os ingressos são limitados, podem ser retirados gratuitamente no site do Sympla . No dia 20, sábado, haverá a oficina “Pensamento Giratório” no Foyer do Sesc Teatro Prosa, a partir das 14h. Para participar, é preciso ter ao menos 16 anos de idade e retirar antecipadamente o ingresso, acessando o mesmo link.

O encontro promoverá o debate sobre o papel da dança e sobre dança inclusiva como elemento transformador de realidades e moderador de conflitos que envolvem padrões estéticos normativos, a defesa de uma dança livre de padronizações, capacitismo e toda sorte de exclusões.

O projeto circulará até dezembro com 404 apresentações e 264 cursos e oficinas, realizadas por 17 grupos artísticos. Espetáculos de teatro, dança e circo compõem a programação dessa edição, que alcançará 80 cidades de 25 estados e Distrito Federal. Todas as atrações são gratuitas.

“O Palco Giratório deste ano traz espetáculos de diversas temáticas, que retratam importantes questões em debate na sociedade, como a musicalidade, a intergeracionalidade, a negritude, a acessibilidade e a inclusão. O circuito também destaca o trabalho de Amir Haddad e Maurício Tizumba, artistas que contribuem para o cenário das artes cênicas brasileiras há mais de meio século”, explica a Diretora de Programas Sociais do Departamento Nacional do Sesc, Janaina Cunha.

