A justa homenagem a Michel Temer

Durante a comemoração dos 45 anos da Fiems (Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul) na noite dessa sexta-feira (22), o presidente, Sérgio Longen, homenageou o ex-presidente da República Michel Temer e destacados empresários do setor industrial. O evento foi realizado no Yotedy, em Campo Grande.

Michel Temer foi agraciado com o 'Gran Colar da Ordem do Mérito Industrial', a maior honraria concedida pela Fiems a personalidades que contribuem para o desenvolvimento da indústria no Estado.

Além do ex-presidente da República, receberam a Comenda da Ordem do Mérito Industrial quatro empresários: Carlos Altimiras, diretor-presidente da Arauco do Brasil (representado por Theófilo Militão); Gilberto Tomazoni, CEO global da JBS; Luciano Sanches Fernandes, presidente do conselho de administração da Cerradinho Participações; e José Luís Cutrale Júnior, representado por Ricardo Franzini Krauss e Valdir Guessi, diretores da Sucocítrico Cutrale Ltda.

Sérgio Longen destacou a importância do momento. "Eu entendo que cada vez mais, o Estado tem sido transformador. É importante a gente reconhecer o trabalho da Federação e a grandiosidade das empresas que estão vindo para MS. Estamos vendo, cada vez mais, as empresas chegando e transformando os municípios, as regiões e o até o Brasil. As nossas ações que estão transformando o Estado, tem feito diferença em nível mundial, inclusive. Somos um Estado transformador e isso nos dá orgulho", disse.

O governador do Estado, Eduardo Riedel, também participou da cerimônia e ressaltou a relevância da Fiems para o progresso econômico de Mato Grosso do Sul. "Essa convergência de propósito, de ideia, das instituições representativas, do privado e do público, fazem o diferencial para o Mato Grosso do Sul. Nessa celebração especial a gente rememora os feitos do passado e olha para um futuro fantástico que espera o nosso Estado", pontuou Riedel.

Reconhecimento de Michel Temer

Principal homenageado, Michel Temer agradeceu a distinção. “Receber este prêmio da Fiems é uma honra. Ele simboliza o reconhecimento ao nosso governo, que, em 2 anos e meio, realizou reformas importantes para o avanço do setor industrial e de outros segmentos econômicos”, finalizou.

Temer governou o Brasil de 2016 a 2018, e uma das principais medidas tomadas em seu governo foi a reforma trabalhista (Lei 13.467/2017), o mais profundo conjunto de alterações já realizado nos dispositivos da CLT (Consolidação das Leis do Trabalho). Além de ter adotado políticas de austeridade para equilibrar as contas públicas, como a PEC do Teto dos Gastos, o governo Temer também foi responsável pela reforma do ensino médio, entre outros.

