Adolescente desaparecida é encontrada na casa da tia do namorado

Maria Eduarda Silva de Oliveira, de 14 anos, foi encontrada pela família, na tarde desta quarta-feira (04), na casa de uma tia do namorado, Neto José, de 17 anos, no Bairro Jockey Club, em Campo Grande.

Segundo a mãe da adolescente, Adriele da Silva Feitoza, a família recebeu a informação de que Maria Eduarda estaria na casa da tia do namorado. No primeiro momento, os familiares acharam que a menina havia sido levada à força.

Porém, no local, descobriram que ela foi por vontade própria, e que a adolescente bloqueou os familiares no WhasApp.

Maria Eduarda foi levada ao Conselho Tutelar para as providências cabíveis.

O "desaparecimento"

Maria Eduarda passava a tarde desta terça-feira (03) na casa da avó, quando desapareceu por volta das 16h30.

Após o sumiço, a família foi inteiramente bloqueada no WhasApp.

As primas de menina revelaram que ela tinha um namorado, identificado como Neto José, mas quando questionado, ele afirmou não saber do paradeiro da namorada.

A família registrou o boletim de ocorrência.

