Adolescente desaparece da casa da avó e namorado é suspeito de sequestrá-la

A adolescente Maria Eduarda Silva de Oliveira, de 14 anos, está desaparecida desde a tarde desta terça-feira (03), em Campo Grande.

De acordo com a mãe da jovem, Adriele da Silva Feitoza, que está a caminho da cidade vinda de Cuiabá, a filha mora com o pai, mas costuma passar as tardes na casa da avó, no Bairro Aero Rancho, enquanto ele trabalha.

Por volta das 16h30, a avó saiu para comprar melancia e, ao retornar, encontrou a casa vazia, com as portas abertas e a televisão ligada.

Antes de desaparecer, Maria Eduarda tentou ligar para uma de suas tias, mas como a tia estava trabalhando, não conseguiu atender. Após o sumiço, a família percebeu que foi bloqueada pela adolescente no WhatsApp.

A família, em busca de informações, conversou com as primas da jovem, que revelaram que Maria Eduarda tem um namorado. Ao ser questionado, o rapaz afirmou desconhecer o paradeiro da adolescente.

No momento do desaparecimento, Maria Eduarda estava vestindo uma calça jeans e uma camiseta com o logotipo do Banco Itaú.

Mais recentemente, na tarde desta quarta-feira (04), a família recebeu a informação de que a adolescente estaria na casa da tia do namorado, chamado de Neto José, que está incomunicável.

Segundo Adriele, o tio de Maria Eduarda foi até o local, mas não deixou o endereço.

A polícia já foi acionada e o boletim de ocorrência registrado. Quem tiver mais informações pode entrar em contato pelos telefones (67) 9319-2365 e (67) 99319-2365.

