Aena começa a contratar trabalhadores para reformas em aeroporto de Ponta Porã

Para garantir a mão de obra construção civil e dar início ao projeto de ampliação e revitalização do Aeroporto Internacional de Ponta Porã. a Aena/Brasil, iniciou nesta semana a contratação de 500 a 600 trabalhadores. As obras, com investimento de R$ 160 milhões, devem ser concluídas até 2026.



Com o início das contratações através do consórcio Construcap/Copasa, aumentou o movimento na Casa de Trabalhador, que está fazendo as inscrições dos interessados em trabalhar no setor de construção civil.



O gestor da Casa do Trabalhador, Álvaro Bitencourt, disse que posteriormente, mais 150 administrativos deverão ser contratados. Ele explicou que na primeira fase estão sendo contratados grupos de 20 trabalhadores. "A gente faz o cadastro e encaminha para o consórcio Construcap/Copasa, que é o responsável em fazer as entrevistas e contratações", explicou.



Em dezembro do ano passado, o diretor da Aena/Brasil em Ponta Porā, Thiago Neiva Moreira, acompanhado pelo engenheiro especialista em aeroportos, Adilar Titon.

O Aeroporto de Ponta Porã tem uma área de passageiros de 770 m2, que será ampliada para 3.946 m2. A pista de pousos e decolagens de aeronaves deverá ficar com 1.998 metros por uma largura de 45 metros, assim como também será ampliado o estacionamento de veículos.

Os trabalhadores que tiverem interesse em se cadastrar para uma das vagas disponíveis poderão comparecer na Casa do Trabalhador de Ponta Porã, rua Sete de Setembro, 637, centro, com atendimento ao público das 7h às 13h.

