'Agência itinerante' do Detran estará em Nova Casa Verde no dia 5 de novembro

Para atender os mais de 3,5 mil moradores do distrito de Nova Casa Verde, localizado em Nova Andradina, uma ‘agência itinerante’ do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) estará na região na próxima terça-feira (5).

Será montada uma agência móvel na Escola Estadual Luiz Carlos Sampaio, e o atendimento ao público será das 8h às 16h, sem intervalos. Pode participar, qualquer pessoa que necessite regularizar documentos junto ao Detran, ou esclarecer dúvidas referentes a veículos e também CNH (Carteira Nacional de Habilitação), com a possibilidade de parcelamento dos débitos.

Entre os serviços que o cidadão poderá realizar está a consulta de pontos da CNH; emissão de guias; vistoria de veículos para fins de transferência; início de processo de alteração de característica; emissão do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV); primeiro emplacamento; consulta e regularização de débitos.

Rudel Trindade, diretor-presidente do Detran-MS, garante que o foco da ação não é fiscalizar, e convida a população a participar. “O objetivo é levar nossa estrutura, e possibilitar que as pessoas que moram em comunidades distantes tenham acesso a esses serviços sem precisar percorrer mais de 50 km para ir até a agência de Nova Andradina”.

Nova Casa Verde está rodeada de grandes fazendas e assentamentos, e também está localizada no entroncamento das rodovias MS-134 e da BR-267, uma das rodovias mais importantes do País, por onde circula a produção agrícola, industrial e comercial dos estados do Paraná, São Paulo, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

Essa é a 2°edição do Detran Mais Perto, Mais Eficiente. A primeira aconteceu nos dias 4 e 5 de setembro no distrito de Nova Itamarati, em Ponta Porã. Na oportunidade foram realizados cerca de 200 atendimentos na agência itinerante.

