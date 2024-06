AMHASF publica lista de pessoas cadastradas para a regularização fundiária na Homex

Foi publicado em edição Extra do Diário Oficial de Campo Grande de quinta-feira (20), a relação de pessoas cadastradas pela Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (AMHASF) que fazem parte da primeira etapa de regularização da Homex.

Estão relacionados os ocupantes das áreas identificadas como lotes 1 e 2 da quadra 28 do loteamento Varandas do Campo em processo de aprovação de novo loteamento.

Todos os ocupantes foram notificados para entrega de documentos pessoais para montagem de processo administrativo.

A coleta de documentos das famílias vem ocorrendo desde o cadastramento, para prosseguimento da promoção da regularização fundiária.

Confira os nomes a partir da página 3, do Diário Oficial n. 7.544 , de quinta-feira (20) .

